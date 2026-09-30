Климатическая зима может прийти в Москву позже из-за глобального потепления

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Климатическая зима в Москве в 2026 году может наступить позже привычных сроков. Об этом в беседе с ТАСС заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится ниже 0 градусов. Как правило, он начинается в середине ноября.

"Из-за глобального потепления начало зимы отодвигается на более поздние сроки. Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой", – сказал Терешонок.

По словам эксперта, в прошлом году начало климатической зимы пришлось на 13 декабря. При этом, согласно данным метеонаблюдений, средняя зимняя температура воздуха в Москве сейчас составляет примерно 4–6 градусов мороза. Самые холодные зимы наблюдались в 1893, 1942 и 1956 годах, а самая теплая – в 2020 году.

Ранее стало известно, что столица может встретить октябрь с температурой выше климатической нормы примерно на 1–1,5 градуса. Однако данные прогнозы пока носят предварительный характер.

Как сообщают синоптики, первые заморозки возможны ночью 4 октября. Температура в ночное время составит от 0 до минус 3 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 9–12 градусов.