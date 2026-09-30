Последняя ночь сентября в Московском регионе стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени в столичном регионе. Температура воздуха местами опускалась до минус 0,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха опускалась до плюс 4,5 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было вчера", – отметил он.

На других метеостанциях мегаполиса минимум составил от плюс 8,2 градуса на Балчуге до плюс 3 градусов в Бутове.

В ТиНАО столбики термометров опускались до минус 0,5 градуса. Самая низкая температура зафиксирована в Черустях – минус 0,9 градуса. До этой отметки похолодало в 06:00, подчеркнул Леус.

При этом в ночь на 1 октября заморозков в столичном регионе не ожидается. На территории Центрального федерального округа температура ниже 0 возможна в отдельных районах на востоке. Однако уже в ночь на 2-е число заморозки вновь вероятны.

Днем 30 сентября в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов. В Подмосковье – от 13 до 18 градусов.