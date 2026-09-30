Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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В московских аэропортах Домодедово и Жуковский отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Данные меры были связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Им рекомендовали уточнять актуальную информацию на онлайн-табло воздушных гаваней.

Подобные ограничения уже вводились в столичных аэропортах ранее. Однако вскоре авиагавани возвращались к работе в штатном режиме.