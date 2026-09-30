30 сентября, 06:54Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: depositphotos/nitinut380
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Данные меры были связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Им рекомендовали уточнять актуальную информацию на онлайн-табло воздушных гаваней.
Подобные ограничения уже вводились в столичных аэропортах ранее. Однако вскоре авиагавани возвращались к работе в штатном режиме.