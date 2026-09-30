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30 сентября, 05:59

Политика

Корабли СФ высадили десант на арктический остров в ходе учения в Карском море

Фото: ТАСС/Илья Аверьянов

В ходе плановых тактических маневров в акватории Карского моря бойцы Северного флота провели операцию по высадке морского десанта на необорудованное побережье одного из островов архипелага Седова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сценарию учений, подразделениям, задействованным в дальнем походе по Северному Ледовитому океану, была поставлена задача по нейтрализации условной вооруженной группировки, укрепившейся на острове.

Ключевую роль в операции сыграл экипаж патрульного корабля "Иван Папанин". С его борта на побережье был доставлен вертолет Ка-29, который высадил десантно-штурмовую группу, сформированную из военнослужащих отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота. Вместе с бойцами на берег прибыла и передовая группа корректировщиков для наведения огня корабельной артиллерии.

Перед началом высадки район был обработан огнем артиллерийского комплекса патрульного корабля. Кроме того, разведка местности велась с активным использованием роботизированных технических средств.

После того как морские пехотинцы завершили боевое построение, они совершили марш на боевой технике в заданный квадрат. В ходе продвижения группа разминирования провела противоминную разведку и ликвидировала обнаруженные на маршруте взрывные устройства и фугасы.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли Северного флота впервые в истории ВМФ РФ прошли проливом Шокальского. При этом процесс шел в сложной ледовой обстановке.

Тем не менее экипажи кораблей обеспечили навигационную безопасность плавания и осуществили маневрирование переменными курсами и скоростью для безопасного расхождения с айсбергами.

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