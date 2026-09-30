Город выставил на торги два нежилых помещения на Арбате

Фото: пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги два нежилых помещения на Арбате. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Первый объект площадью 60,7 квадратного метра расположен в подвале здания на улице Арбат, дом 9, строение 2, недалеко от метро "Арбатская". Второй имеет площадь 131,8 "квадратов", находится на цокольном и первом этажах здания в Шубинском переулке, дом 2/3, рядом со станцией "Смоленская".

По словам Пуртова, Арбат привлекателен для бизнеса, так как клиентами расположенных там заведений становятся жители района, работающие в центре горожане и туристы. Предприниматели могут открыть магазины, творческие студии и многое другое.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 7 и 21 октября в зависимости от лота. Сами торги состоятся 16 и 30 октября. Предпринимателям, желающим приобрести помещения, необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее пять помещений для бизнеса выставили на городские торги в районе Некрасовка. Объекты площадью от 73,8 до 171,7 квадратного метра находятся на первых этажах жилых домов. Торги назначены на 28 октября и 10 ноября.