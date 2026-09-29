Пять помещений для бизнеса реализуют на аукционах в Некрасовке

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Пять коммерческих помещений выставили на торги в столичном районе Некрасовка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объекты расположены на улице Недорубова в домах 21 и 24–27, в пешей доступности от станции метро "Некрасовка". Площадь помещений варьируется от 73,8 до 171,7 квадратного метра. Все они находятся на первых этажах, имеют отдельные входы и свободное назначение.

"Такие объекты позволяют реализовать комплексные проекты, используя разные помещения под смежные виды деятельности с единой концепцией и управлением", – отметил Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 19 и 29 октября. Открытые аукционы пройдут 28 октября и 10 ноября на электронной площадке "Росэлторг".

Кроме того, предприниматели могут приобрести одноэтажное здание свободного назначения площадью 139,7 "квадрата" в Басманном районе. Объект расположен по адресу Старая Басманная улица, дом 5, строение 6. Как указал Пуртов, здание подойдет тем, кто хочет разместить все рабочие пространства в одном месте.