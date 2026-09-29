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29 сентября, 10:28

Город

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку перед зимой

Фото: МАХ/"Московский зоопарк"

В Московском зоопарке начался традиционный период осенней зажировки манула Тимофея. К концу сентября его вес составил 5 килограммов, тогда как минимальный летний показатель составлял 3,7 килограмма, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Чтобы поиск пищи был интересным для животного, зоологи прячут перепелок и грызунов по всей территории вольера – в норах и кустах, а также подвешивают корм в бумажном пакете. В настоящее время рацион Тимофея составляет около 250–300 граммов корма в день, при этом один раз в неделю у манула голодный день.

"Осенняя зажировка – это важный этап в жизни манулов, обусловленный их природными особенностями. Наша задача – создать Тимофею все условия для комфортного набора веса, который позволит ему благополучно пережить холода", – отметила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Завершение зажировки обусловлено температурными условиями и временем появления первого снежного покрова. Как правило, накопление жировой массы заканчивается к декабрю. С приходом холодов шерстный покров Тимофея приобретет большую плотность и объем.

Тем временем в зоопарке идет сезонный переезд теплолюбивых обитателей в отапливаемые вольеры. Первыми в зимние павильоны отправились попугаи. Вскоре к ним присоединятся шлемоносные казуары и кафрские рогатые вороны. Во второй половине осени в павильон "Дом птиц" переселятся журавли разных видов.

Манул Тимофей из Московского зоопарка поправился на 5 килограммов

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