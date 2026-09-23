Теплолюбивые животные Московского зоопарка начали переезд в зимние павильоны

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке стартовал сезонный переезд теплолюбивых обитателей в отапливаемые вольеры. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, сотрудники в вопросе переезда ориентируются не только на календарь, но и на погоду и самочувствие животных.

"Кто-то уже комфортно устроился в теплых павильонах, кто-то еще продолжает гулять, а для кого-то мы сохраняем возможность выбора: выйти на улицу или остаться в тепле. При этом все наши обитатели остаются на территории экспозиции", – сказала Акулова.

Первыми в зимние павильоны отправились попугаи, в том числе александрийский, жако, орлиный, сливоголовый, какаду Гоффина и другие. Увидеть их можно в правом крыле павильона "Дом птиц".

Вскоре к попугаям присоединятся шлемоносные казуары – экзотические птицы родом из Новой Гвинеи, а также кафрские рогатые вороны. Семейство воронов живет в двух вольерах: родители и отдельно от них подросшие детеныши. У молодых птиц в уличном вольере есть отапливаемый домик, поэтому их переезд состоится примерно в октябре – чуть позже, чем у родителей.

Во второй половине осени в "Дом птиц" переберутся журавли разных видов. При этом привыкшие к зиме японские журавли останутся в уличном вольере, однако на период сильных заморозков у них есть теплый домик.

В павильон "Животные Африки" переедут почти все коренные жители материка. Вскоре туда отправятся дикдики – миниатюрные антилопы, а в отдельном вольере разместится карликовый бегемот Ксюша. В конце сентября – октябре в теплый павильон переведут африканских хищников: медоедов и сурикатов.

Обитатели африканской поляны – зебры Греви и самка южноафриканского жирафа Липа – будут жить на улице до октября – ноября. Затем жираф переедет в павильон, а зебрам оставят возможность выходить на прогулки из теплых вольеров даже в снежные морозные зимы.

Приматы пока еще выходят на прогулки. Когда столбики термометров опустятся ниже плюс 5 градусов, в теплые вольеры переедут муравьеды и семейство капибар. Лама, викунья и гуанако живут в уличном вольере круглый год.

Специалисты зоопарка внимательно следят за погодой и самочувствием животных. При необходимости сроки переселения скорректируют.

Ранее зоопарк запустил акцию по сбору текстиля для приматов. Посетителей просят приносить вещи больших размеров, пледы и плотные постельные принадлежности. Взрослые самки орангутанов Чапа и Чава особенно любят футболки оверсайз и ночнушки. Остальные орангутаны и гориллы выбирают полотенца, пледы и покрывала.