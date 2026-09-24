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24 сентября, 07:49

Общество

Большинство россиян поддержали ограничения на использование соцсетей детьми

Фото: 123RF.com/yuriga55

Почти 60% россиян поддерживают введение ограничений на использование детьми соцсетей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно опросу, 50% респондентов выступают за ограничение опасного контента, 12% – за полный запрет соцсетей для детей до 16 лет. 27% считают, что доступ до этого возраста должен быть возможен только с разрешения родителей. Против любых ограничений высказались 8% опрошенных, 3% затруднились с ответом.

51% россиян видят в таких мерах больше пользы, чем вреда. При этом 82% респондентов полагают, что дети и подростки найдут способ обойти запреты. Только 12% верят в эффективность ограничений, 6% затруднились с ответом.

Телефонный опрос был проведен 30 августа среди 1 600 совершеннолетних россиян.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал не давать детям младше 7 лет смартфоны и планшеты. По его словам, в дошкольном возрасте необходимо читать сказки, общаться с другими ребятами, посещать музеи и театры.

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