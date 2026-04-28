28 апреля, 02:58

В ГД не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил против радикальных законодательных ограничений доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Свою позицию он озвучил в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что для многих родителей увлеченность детей гаджетами является серьезной проблемой, однако добавил, что время и способы восприятия информации изменились.

По мнению Леонова, мозг современных детей эволюционно адаптируется к информационной среде, поэтому попытки отобрать у них доступ к технологиям бесполезны – несовершеннолетние все равно найдут способы пользоваться новыми устройствами, к которым они готовы с самого детства.

Вместо введения срочных запретительных мер глава комитета предложил сосредоточиться на дополнительных научных исследованиях, чтобы объективно оценить степень влияния социальных сетей на детскую психику.

Говоря о законотворческих перспективах, Леонов добавил, что выступает против каких-либо кардинальных решений в этой информационной сфере на данном этапе.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести запрет на доступ к соцсетям для детей до 10 лет. Авторы инициативы считают, что для ребят постарше также нужны ограничения, но не такие радикальные.

