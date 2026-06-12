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12 июня, 10:56

Общество

Сергей Собянин поздравил с 100-летием ветерана ВОВ Владимира Колосова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в своем канале в МАХ педагога и ветерана Великой Отечественной войны Владимира Колосова со 100-летием.

"Владимиру Михайловичу было 15 лет, когда началась война. Он жил тогда в Ленинграде. Строил окопы, помогал обезвреживать зажигательные бомбы, патрулировал улицы. Победу встретил в Киеве – курсантом артиллерийского училища. После войны служил в артиллерийских войсках, а с 1953 года посвятил себя детям", – рассказал мэр столицы.

По его словам, Колосов работал в столичной системе образования более 70 лет. Он был военруком, преподавателем начальной военной подготовки и учителем географии. Последним местом его работы стала школа № 1577, откуда он ушел в 98 лет.

Собянин отметил, что материалы и находки, собранные учениками Колосова во время экспедиций по местам боевой славы, стали экспонатами школьного музея "Бухенвальдский набат". Также под его руководством школьные команды успешно выступали в играх "Зарница" и "Орленок".

Почти четверть века Колосов руководил шахматным клубом "Белая ладья". Его ученики становились призерами городских, окружных и районных турниров.

"Сегодня юбиляр продолжает активный образ жизни, много путешествует, болеет за футбольную команду "Зенит". В этом году в День Победы он открыл матч в Санкт-Петербурге символическим ударом по мячу", – указал градоначальник.

Колосов получил знаки отличия "Отличник просвещения" и "Лучший учитель СВАО", а также звание "Ветеран труда". Собянин пожелал ему здоровья и активного долголетия.

Ранее мэр столицы рассказал, что в столице живут почти 10 тысяч ветеранов – участники боев, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Им помогают социальные работники. Для этого работает служба патронажа Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил. Специалисты проводят с ветеранами по 8–10 часов в день и сопровождают практически во всех сферах повседневной жизни.

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