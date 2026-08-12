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12 августа, 17:48

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WP: администрация Трампа выделит 900 млн долларов на ремонт Белого дома

Администрация Трампа потратит почти 1 млрд долларов на ремонт Белого дома

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 900 миллионов долларов на масштабную реконструкцию Белого дома. Правительство намерено сделать это в обход одобрения со стороны конгресса, сообщила газета Washington Post со ссылкой на документы.

По данным источников, власти не запросили средства на ремонт непосредственно у законодателей. Деньги были переведены другими ведомствами на специальный счет для обслуживания Белого дома. С его помощью финансируются проекты по модернизации резиденции, в частности строительство бального зала.

Уточняется, что администрация президента уже собрала на счете 500 миллионов долларов из бюджетов Военного управления и Секретной службы, а также 305 миллионов долларов из частных источников.

Власти объяснили зачисление средств на счет необходимостью ремонта и обеспечения безопасности здания. При этом в Белом доме не раскрыли все источники финансирования и расходы на реконструкцию, отметив, что деньги потрачены в рамках первоначального замысла конгресса.

Ранее Трамп в шутку заявил о намерении стать следующим президентом Соединенных Штатов после выборов 2028 года. Он подчеркнул, что не хотел бы приписывания своих заслуг другому хозяину Белого дома. Глава государства добавил, что во время его президентства в стране строятся тысячи заводов.

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