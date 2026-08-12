В Якутии возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой

Фото: depositphotos/gorkemdemir

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления шаурмой 10 человек в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В рамках расследования проводятся следственные и процессуальные действия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательства.

Об отравлении граждан стало известно 12 августа. Работа киоска, где продавалась продукция, приостановлена.

В числе заболевших 6 детей, их доставили в детскую инфекционную клиническую больницу. 2 взрослых находятся в инфекционном отделении Якутской городской клинической больницы, еще 2 лечатся амбулаторно.

Специалисты Роспотребнадзора организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановую выездную проверку. Они взяли пробы сырья, пищевых продуктов и готовых блюд, сделали смывы с объектов внешней среды, а также отобрали биоматериал у сотрудников заведения.