Севастополь остался без света из-за атак ВСУ

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Севастополь временно обесточен из-за атак украинских сил по энергетической инфраструктуре города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Средства ПВО продолжают отражать массированную атаку ВСУ. Тем временем на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет.

Развожаев порекомендовал местным жителям сохранять спокойствие, экономить заряд телефонов, а также не перегружать сеть, когда электричество вернется.

В ночь на 12 августа украинские БПЛА атаковали Новороссийск. В результате погиб 1 ребенок, еще 12 человек получили ранения. Состояние большинства пострадавших оценивают как удовлетворительное.

На фоне произошедшего в городе объявили режим ЧС. Глава Новороссийска Андрей Кравченко пообещал восстановить поврежденную городскую инфраструктуру в кратчайшие сроки.