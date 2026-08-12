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12 августа, 11:38

Происшествия

12 пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск доставили в больницы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

12 человек, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск, находятся на лечении в городских больницах. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Для них запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава РФ.

Еще семь человек после атаки обратились за амбулаторной медицинской помощью. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь в полном объеме.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся масштабной атаке БПЛА. В результате инцидента в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Зафиксированы повреждения жилого фонда и инфраструктуры в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

В Геленджике, где из-за падения обломков разрушены три здания и повреждены около 20 домов, введен локальный режим ЧС, организована эвакуация населения. Возбуждено дело о теракте.

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