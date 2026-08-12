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12 августа, 11:42

Политика

Самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем

Фото: 123RF.соm/sikaraha

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II почти два часа курсирует над нейтральными водами в южной части Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Высота полета составляет свыше 9,5 километра. Борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно, не используя коридоры, установленные для гражданской авиации.

"В воздушное пространство прибрежных стран самолет не входит", – отметил собеседник агентства.

С начала месяца Bombardier Artemis II уже несколько раз появлялся над Черным морем. Один из полетов стал рекордным – разведчик провел в воздухе почти девять часов. В августе самолет также замечали над странами Прибалтики и эстонским побережьем Финского залива.

Ранее самолет-разведчик Соединенных Штатов почти пять часов совершал круговые облеты вокруг Калининградской области. Известно, что борт вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, после чего направился на север. В районе польского города Августов он повернул на запад и приступил к патрулированию.

При этом отмечалось, что разведчик не приближался к границам России ближе чем на 50 километров.

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