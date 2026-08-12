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12 августа, 11:57

Шоу-бизнес

Суд приговорил экс-адвокатов блогера Митрошиной к 4 годам колонии

Фото: MAX/Mash

Бывшие адвокаты блогера Александры Митрошиной Ольга Гольцева и Алиса Волхова получили по четыре года лишения свободы по делу о мошенничестве. Суд признал их виновными в хищении у своей клиентки 41 миллиона рублей в период с января по март 2024 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Волхова, помимо реального срока, также получила трехлетний запрет на ведение адвокатской деятельности. Отбывать наказание обе фигурантки будут в исправительной колонии общего режима.

При этом сторона государственного обвинения ранее просила приговорить Гольцеву и Волхову к 5,5 и 6 годам лишения свободы соответственно.

Саму Митрошину задержали в 2025 году по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных от услуг в сфере дополнительного образования. Выяснилось, что она частично легализовала средства через упрощенную систему налогообложения, приобретя недвижимость в Москве. Ее поместили под домашний арест.

Затем гособвинение попросило приговорить Митрошину к 3 годам лишения свободы. В результате ей назначили 3 года лишения свободы условно, штраф в 900 тысяч рублей и конфискацию в доход государства 115 миллионов рублей. Прокуратура и сторона защиты девушки обжаловали решение суда.

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Сюжет: Дело блогера Митрошиной
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