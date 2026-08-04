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04 августа, 14:40

Шоу-бизнес

Адвокат блогера Гасанова заявил о планах обжаловать заочный приговор

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Адвокат Гусейна Гасанова Михаил Юсупов в беседе с Super.ru оценил заочный приговор блогеру, заявив, что намерен обжаловать его.

По его словам, такого решения команда не ожидала.

"Мы просили оправдать либо вернуть дело прокурору, наверное, и рассчитывали на такое решение, но, к сожалению, суд нас не услышал. Будем обжаловать. Обязательно", – сказал адвокат.

Юсупов также отметил, что решение суда вряд ли сможет осложнить пребывание блогера за рубежом. Он подчеркнул, что Гасанов все еще может избежать реального срока.

"Пока решение не вступило в законную силу, оно и исполняться не может", – указал адвокат.

Гасанов обвиняется по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Следствие считает, что блогер действовал как индивидуальный предприниматель и не уплатил в бюджет налоги на сумму более 170 миллионов рублей.

Сам Гасанов заявлял, что не считает себя виновным. Для легализации средств он провел финансовые операции и оформил договор купли-продажи недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде в Москве на общую сумму более 68 миллионов рублей.

В ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы обвинение запрашивало для Гасанова 6 лет лишения свободы и штраф в размере 155,6 миллиона рублей. Однако в результате инстанция заочно приговорила его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 2 года.

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