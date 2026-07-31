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31 июля, 16:51

Шоу-бизнес

Обвинение запросило 6 лет для блогера Гасанова за отмывание денег

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Эрик Романенко

Обвинение запросило для блогера Гусейна Гасанова 6 лет лишения свободы и штраф в размере 155,6 миллиона рублей по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

"Прошу признать Гасанова виновным, <...> назначить наказание <...> со штрафом в размере полученного дохода в период 3 лет <...> и с ограничением свободы сроком на 2 года", – сказала прокурор.

Прения сторон прошли в Пресненском суде Москвы.

Гасанову инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, блогер, действуя как индивидуальный предприниматель, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.

Ему заочно предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам фигурант отрицает свою вину. Он утверждает, что для легализации средств проводил финансовые операции и заключил договор купли-продажи недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде в Москве на сумму более 68 миллионов рублей.

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