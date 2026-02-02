Блогер Гусейн Гасанов предстанет перед судом по делу об отмывании денег

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Блогер Гусейн Гасанов предстанет перед судом. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Южного административного округа. Отмечается, что блогер обвиняется по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Дело будет рассмотрено в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие Гасанова, который в настоящий момент находится в розыске.

Ранее в прокуратуре сообщали о завершении расследования уголовного дела блогера. По версии следствия, Гасанов действовал как индивидуальный предприниматель и не уплатил в бюджет РФ налоги на сумму более 170 миллионов рублей.

Для легализации этих средств он провел финансовые операции и оформил договор купли-продажи недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей. Блогеру было заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

