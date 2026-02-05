В ГД внесли проект о запрете прицепов с рекламой на парковках

Фото: 123RF.com/staver

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете использования прицепов с рекламой на парковках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на копию документа.

"В частности, исключается условие об утрате транспортным средством его основных функций, что позволяет признавать нарушением любую ситуацию, когда оно используется преимущественно для размещения рекламы", – указано в пояснительной записке.

Под запрет может подпасть не только передвижная, но и статичная реклама на транспорте. Более того, прямо закрепляется, что придание кузову внешнего вида товара рассматривается как форма внесения изменения в конструкцию машины, которая также подпадает под запрет.

Корреспондирующим проектом Федерального закона "О внесении изменений в КоАП России" предлагается изложить часть 2 статьи 14.38 КоАП в соответствии с формулировкой, предложенной законопроектом.

Более того, планируется увеличить административную ответственность за указанное нарушение. Для граждан штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юридических – от 500 тысяч до 1 миллиона.

Как уточнили авторы инициативы, проблема противодействия нарушениям в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций наиболее остро стоит в Москве и Санкт-Петербурге.

"Предлагается наделить органы исполнительной власти данных субъектов Российской Федерации полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.38 КоАП РФ, при сохранении существующего нормативного регулирования для остальных субъектов РФ", – говорится в документе.

