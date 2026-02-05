Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 13:52

Политика

В ГД внесли проект о запрете прицепов с рекламой на парковках

Фото: 123RF.com/staver

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете использования прицепов с рекламой на парковках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на копию документа.

"В частности, исключается условие об утрате транспортным средством его основных функций, что позволяет признавать нарушением любую ситуацию, когда оно используется преимущественно для размещения рекламы", – указано в пояснительной записке.

Под запрет может подпасть не только передвижная, но и статичная реклама на транспорте. Более того, прямо закрепляется, что придание кузову внешнего вида товара рассматривается как форма внесения изменения в конструкцию машины, которая также подпадает под запрет.

Корреспондирующим проектом Федерального закона "О внесении изменений в КоАП России" предлагается изложить часть 2 статьи 14.38 КоАП в соответствии с формулировкой, предложенной законопроектом.

Более того, планируется увеличить административную ответственность за указанное нарушение. Для граждан штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юридических – от 500 тысяч до 1 миллиона.

Как уточнили авторы инициативы, проблема противодействия нарушениям в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций наиболее остро стоит в Москве и Санкт-Петербурге.

"Предлагается наделить органы исполнительной власти данных субъектов Российской Федерации полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.38 КоАП РФ, при сохранении существующего нормативного регулирования для остальных субъектов РФ", – говорится в документе.

Ранее российский Минтранс начал разрабатывать проект федерального закона, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения постоплаты парковок. Такая мера снизит число штрафов для водителей, которые не успели оплатить стоянку за отведенное время, и позволить повысить денежную дисциплину.

В России предложили запретить парковку каршеринга во дворах

Читайте также


политикатранспортобщество

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика