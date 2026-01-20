Форма поиска по сайту

20 января, 12:16

Транспорт

Минтранс начал разрабатывать проект закона о введении постоплаты парковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минтранс РФ приступил к разработке проекта федерального закона, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения постоплаты парковок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Поправки планируется внести в закон об организации дорожного движения в России. Как пояснило ведомство, такая мера снизит число штрафов для автомобилистов, которые не успевают оплатить стоянку за отведенное время, и позволит повысить платежную дисциплину.

При этом срок оплаты устанавливается регионами. В Москве перечислить средства за парковку необходимо в течение 5 минут, покинуть место также нужно за 5 минут после завершения сессии. В Санкт-Петербурге время на оплату составляет 15 минут, а покинуть парковку следует не позднее, чем через 10 минут после окончания стоянки.

Ранее общественный деятель Алексей Ярошенко предложил рассмотреть меры отсрочки перед эвакуацией машин тех, кто нарушил правила парковки. Он считает, что это частично снизит нагрузку на водителей эвакуаторов, а также предотвратит случаи, при которых человек мог припарковаться неправильно по незнанию или при чрезвычайной ситуации.

По мнению общественника, нужно обязать сотрудников ДПС перед эвакуацией связываться с человеком по телефонам, оставленным под стеклом.

В РФ могут ужесточить наказание за использование ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов

транспортавто

