12 марта, 09:09

Политика
Daily Mail: Эпштейн утверждал, что у него был ребенок от одной из жертв

Эпштейн утверждал, что у него был ребенок от одной из жертв

Фото: Getty Images/Kypros

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн мог иметь ребенка от одной из своих жертв. Об этом сообщает Daily Mail, передает "Газета.ру".

В документах, опубликованных минюстом США, содержатся сведения, согласно которым одна из свидетельниц рассказала ФБР, что в квартире финансиста висела фотография блондинки на пляже. По словам женщины, Эпштейн пояснил, что это мать его ребенка. Там же находилась скульптура торса – якобы слепок с той же женщины.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе этого года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

