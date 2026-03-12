Верховный лидер Ирана назвал Ормузский пролив рычагом в конфликте на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/AP/Rafiq Maqbool

Иран должен сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника. Об этом заявил верховный лидер страны Моджтабы Хаменеи.

"Безусловно, следует продолжать использование рычага блокирования Ормузского пролива. Проводятся также исследования по открытию других фронтов", – говорится в тексте заявления, которое привела гостелерадиокомпания Ирана.

Хаменеи также призвал соседние страны закрыть американские базы, подчеркнув, что утверждения США о поддержании безопасности и мира "не более чем ложь".

Кроме того, власти Ирана намерены потребовать от США и Израиля компенсации за нанесенный в ходе их атак ущерб.

"Если же он (враг. – Прим. ред.) откажется – мы возьмем их имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это окажется невозможным – мы нанесем им аналогичный ущерб", – заключил Хаменеи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В результате атак погиб бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Позднее Совет экспертов республики объявил, что единогласно избрал сына погибшего аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым верховным лидером.

На фоне продолжающегося конфликта Иран закрыл Ормузский пролив для прохода кораблей. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал открыть туда доступ любой стране, которая выдворит со своей территории американских и израильских послов.