Россиянка Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россиянка Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде в Италии.

Ее результат по сумме двух попыток составил 2 минуты 25,26 секунды. Первое место заняла шведка Эбба Оршё (2 минуты 22,42 секунды). Третьей стала француженка Орели Ришар, отставшая от лидера на 4,62 секунды.

По словам Ворончихиной, ей было тяжело в ходе соревнований.

"Вторая попытка была очень трудной. Было очень тепло. Рада, что смогла собраться и показать результат. Я была не уверена, что смогу победить", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Ворончихина заняла первое место в супергиганте на Паралимпиаде. Она прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за 1 минуту 15,60 секунды. Серебро завоевала представительница Франции Орели Ришар, а на третьем месте была шведка Эбба Орше.

Благодаря этому на Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал российский гимн.

Второе золото России принесла лыжница Анастасия Багиян, победив в спринте. Она показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Следующей стала немка Леони Мария Вальтер, а третьей – еще одна немка Линн Кацмайер.

Еще одно золото на Паралимпиаде выиграл российский лыжник Иван Голубков. Он победил в гонке на 10 километров сидя, показав результат 24 минуты 5,8 секунды.

Четвертую золотую медаль российской сборной принесла лыжница Анастасия Багиян, участвуя в гонке на 10 километров среди атлетов с нарушением зрения. Она победила с результатом 29 минут 39,7 секунды.

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.