Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 15:57

Спорт

Россиянка Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россиянка Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде в Италии.

Ее результат по сумме двух попыток составил 2 минуты 25,26 секунды. Первое место заняла шведка Эбба Оршё (2 минуты 22,42 секунды). Третьей стала француженка Орели Ришар, отставшая от лидера на 4,62 секунды.

По словам Ворончихиной, ей было тяжело в ходе соревнований.

"Вторая попытка была очень трудной. Было очень тепло. Рада, что смогла собраться и показать результат. Я была не уверена, что смогу победить", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Ворончихина заняла первое место в супергиганте на Паралимпиаде. Она прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за 1 минуту 15,60 секунды. Серебро завоевала представительница Франции Орели Ришар, а на третьем месте была шведка Эбба Орше.

Благодаря этому на Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал российский гимн.

Второе золото России принесла лыжница Анастасия Багиян, победив в спринте. Она показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Следующей стала немка Леони Мария Вальтер, а третьей – еще одна немка Линн Кацмайер.

Еще одно золото на Паралимпиаде выиграл российский лыжник Иван Голубков. Он победил в гонке на 10 километров сидя, показав результат 24 минуты 5,8 секунды.

Четвертую золотую медаль российской сборной принесла лыжница Анастасия Багиян, участвуя в гонке на 10 километров среди атлетов с нарушением зрения. Она победила с результатом 29 минут 39,7 секунды.

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.

Читайте также


спорт

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика