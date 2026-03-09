Горнолыжница Ворончихина завоевала первое золото для России на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Zuma/Maxim Thore

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заняла первое место, завоевав золото в супергиганте на Паралимпиаде в Италии.

Ворончихина прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за минуту 15,60 секунды. Серебро завоевала представительница Франции Орели Ришар, отстав от лидера на 1,96 секунды. Тройку замкнула шведка Эбба Орше (плюс 2,04 секунды).

Ранее россиянка завоевала бронзу в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии. Она показала результат в 1 минуту 24,27 секунды. Золото выиграла шведка Эбба Орше (1 минута 22 секунды), а серебро – француженка Орели Ришар (1 минута 23,71 секунды).

Ворончихина соревновалась в категории LW6, к которой относятся атлеты с поражением одной верхней конечности. Паралимпиада продлится до 15 марта. От России на ней выступят шесть спортсменов.

