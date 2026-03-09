Один БПЛА уничтожен в Ленобласти

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Один БПЛА ликвидирован в Ленинградской области. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

В связи с этим объявлен отбой воздушной опасности.

В ночь на понедельник, 9 марта, дежурные силы ПВО перехватили и сбили 163 украинских БПЛА над регионами России. По данным Минобороны РФ, 54 дрона были уничтожены над Брянской областью, 47 – над Крымом, а 16 – над Краснодарским краем.

Кроме того, 11 БПЛА были ликвидированы над Калужской областью, 8 – над Новгородской областью, 5 – в небе над Белгородской областью, а по 4 – над акваторией Черного моря и Смоленской областью.

Также по 3 дрона нейтрализовали над Воронежской областью и Адыгеей, по 2 – над Ростовской областью и над акваторий Азовского моря, а по 1 – над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

