AFP: возле синагоги в бельгийском Льеже произошел взрыв

Фото: 123RF.com/danielt1994

Взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных правоохранителей.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Иных деталей не раскрывает агентство.

Ранее взрыв прогремел у посольства США в Осло. Как сообщили СМИ в полиции Норвегии, сообщений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали вооруженные правоохранители.

До этого на территории дипломатической миссии США в Эр-Рияде произошел взрыв, который привел к возгоранию. По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, в дипломатическом квартале саудовской столицы были слышны два мощных взрыва.

