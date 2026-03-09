Участник СВО Александр Шелковой поздравил женщин с 8 Марта на "Красивом забеге"

Фото: Инесса Мовсесян

В Международный женский день участник СВО Александр Шелковой посетил семейный спортивный праздник в парке "Яуза", где поздравил участниц забега с 8 Марта и поддержал спортсменов.

В своей речи сержант ВС РФ подчеркнул способность прекрасного пола совмещать заботу о семье, работу и личные увлечения, находя при этом время для здоровья и саморазвития.

"Красивый забег" в Международный женский день – это прямое подтверждение моим словам. Здесь есть возможность проявить себя, провести время с пользой и подарить окружающим радость своим примером. Желаю им крепкого здоровья, новых достижений и всего самого доброго", – добавил Шелковой.

В этом году мероприятие собрало свыше 400 участников всех возрастов. Например, для самых юных спортсменов от 6 до 7 лет организовали забеги на 500 метров, а для ребят постарше – 1 километр. В свою очередь, родители и их дети могли присоединиться к семейному забегу. Завершился фестиваль стартами на 3 километра среди женщин и мужчин.



Помимо этого, организаторы предусмотрели полевую кухню и музыкальную программу от диджея. Еще одним сюрпризом стало вручение каждой участнице на финише цветов в знак признания их красоты, силы и стойкости.

"Красивый забег" впервые прошел в 2024 году, после чего стал одним из любимых весенних мероприятий москвичей. Он проводится ежегодно в парке "Яуза" для популяризации массового спорта и укрепления семейных ценностей.

Отметить Международный женский день в столице также можно на ВДНХ. Там гости смогут посетить экскурсию по территории, где им расскажут о прообразах скульптур девушек у фонтана "Дружба народов".

Кроме того, в праздник всем женщинам подарят цветы в усадьбе Воронцово, саду "Эрмитаж", парках "Северное Тушино" и "Красная Пресня", а также в Лианозовском, Измайловском и Таганском парках.

