Дипломаты в Мьянме помогли россиянам после экстренной посадки самолета Azur Air

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сотрудники российского посольства в Мьянме помогли пассажирам рейса Тюмень – Нячанг, который экстренно сел в городе Янгон. Об этом диппредставительcтво сообщило в своем телеграм-канале.

Помощь была оказана в прохождении паспортного контроля, размещении в отелях города и получении разрешения на пролет через воздушное пространство Мьянмы и посадку в Янгоне запасного самолета, на котором будет продолжен рейс.

При этом о времени вылета из Москвы резервного судна, которое принадлежит авиакомпании Azur Air, посольство РФ в Мьянме сообщит позднее.

Пассажирский борт, следующим рейсом из Тюмени во вьетнамский Нячанг, подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы 8 марта. Речь шла о самолете Boeing 767-300.

Спустя время борт совершил незапланированную посадку в Мьянме. Приземление судна в аэропорту Янгона прошло успешно, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно. Никто из 336 пассажиров и 10 членов экипажа не пострадал.

