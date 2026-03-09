Форма поиска по сайту

09 марта, 09:56

Политика

Тысячи американцев требуют отправки сына Трампа в Иран

Фото: AP Photo/Evan Vucci

В США тысячи граждан подписали петицию с требованием призвать младшего сына президента Дональда Трампа Бэррона в армию для отправки в Иран. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

В соцсетях разгорелись споры о действиях американского лидера и его планах направить сухопутные войска в Иран. Под хэштегом #SendBarron тысячи людей требуют призвать сына президента в армию.

По данным СМИ, движение запустил бывший сценарист сериала "Южный Парк" Тоби Мортон.

Бэррону Трампу 19 лет, он самый младший из детей действующего президента США. Официальной реакции от Белого дома на петицию пока не поступало.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.

