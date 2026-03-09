Пожар площадью 2,5 тыс квадратных метров произошел на складе в Краснодаре

Фото: МАХ/"МЧС Краснодарского края"

В Краснодаре сильный пожар охватил складское помещение на улице Российской. Пламя распространилось на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

К ликвидации огня привлечены 53 специалиста и 11 единиц техники. Позже в МЧС добавили, что пожар удалось локализовать.

Ранее возгорание произошло на нефтебазе в Армавире из-за атаки украинских БПЛА в ночь на воскресенье, 8 марта. По предварительным данным, среди местного населения жертв и пострадавших нет. Для тушения пожара были задействованы силы в количестве 91 человека и 26 единиц специализированной техники.