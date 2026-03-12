Форма поиска по сайту

12 марта, 04:13

Иран атаковал резервуары с топливом в Бахрейне

Фото: depositphotos/trekandshoot

Иранские силы атаковали резервуары с топливом в провинции Мухаррак в Бахрейне. Об этом сообщает министерство внутренних дел королевства.

В данный момент компетентные органы принимают необходимые меры. Информация о последствиях атаки или возможных пострадавших не приводится.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что также нанес удары по нефтяному месторождению в эмирате Фуджайра и промзоне в эмирате Шарджа – оба входят в состав ОАЭ.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика начала точечно атаковать еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позднее Совет безопасности ООН одобрил резолюцию по ближневосточному конфликту, которая требует от Ирана прекратить атаки на арабские страны. Документ также осуждает попытки Тегерана воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что единственным путем к завершению конфликта на Ближнем Востоке станут признание прав Ирана, выплата репараций и международные гарантии неповторения агрессии.

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
