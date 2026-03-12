Форма поиска по сайту

02:26

Происшествия

Еще два танкера подверглись атаке у берегов Ирака

Фото: телеграм-канал SHOT

Еще два нефтяных танкера, принадлежащие иностранным компаниям, были атакованы у берегов Ирака, около границы с Кувейтом. Об этом сообщает портал Shafaq News.

Ранее сообщалось о крупном пожаре, вспыхнувшем на нефтяном танкере возле иракского порта Умм-Каср. Возгорание на корабле произошло вскоре после мощного взрыва.

По информации портала, все три пострадавших судна столкнулись с минированными катерами. Среди членов экипажа танкеров есть погибшие и раненые, их число и гражданство устанавливаются. Также выясняется, кто именно мог организовать нападение.

После атак на танкеры работа нефтяных портовых терминалов на побережье Ирака была временно приостановлена, сообщает агентство INA со ссылкой на главу иракского управления портов Фархана аль-Фартуси.

По его словам, спасательные команды продолжают проводить поисковую операцию в районе инцидента. На данный момент удалось спасти 31 моряка, поиски пропавших продолжаются. Аль-Фартуси уточнил, что один из загоревшихся танкеров ходит под флагом Мальты.

Ранее иранские военные нанесли удары по двум судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив. По данным КСИР, корабль EXPRESS ROME под флагом Либерии был остановлен после игнорирования предупреждений. Контейнеровоз MAYUREE NAREE под флагом Таиланда также подвергся атаке при попытке незаконно пересечь пролив.

В Тегеране подчеркнули, что не допустят транспортировку нефти через Ормузский пролив в интересах США и их союзников.

"Деньги 24": эксперт рассказал, как перекрытие Ормузского пролива повлияло на экономику

Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

