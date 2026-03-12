Делегации РФ и США обсудили ряд вопросов во Флориде

Фото: depositphotos/borjomi88

Российская и американская делегации на встрече в штате Флорида обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в соцсети X.

Он уточнил, что, помимо него, в состав делегации США вошли зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую делегацию возглавлял глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев, в свою очередь, поблагодарил американских дипломатов за продуктивную встречу.

По информации СМИ, переговоры во Флориде прошли в рамках российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам.

До этого Дмитриев встречался с американской делегацией в конце февраля в Женеве. В отеле Four Seasons Hotel des Bergues Geneva, где проходили переговоры, он пробыл более двух часов. При этом итоги встречи он комментировать не стал.