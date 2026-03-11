Форма поиска по сайту

11 марта, 21:40

Происшествия

Посетитель зоопарка в Перми пытался накормить белых медведей таблетками

Фото: телеграм-канал "ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК (ГКАУК "Пермский зоопарк")"

В Перми посетитель зоопарка пытался накормить неизвестными таблетками белых медведей Милу и Парму. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также, как указали в зоосаде, злоумышленник пытался накормить полярных медведей яблоками неизвестного качества. Предотвратили действия посетителя сотрудники службы безопасности, которые обратили внимание на происходящее через камеры видеонаблюдения.

В зоопарке уточнили, что мужчина агрессивно отреагировал на замечания сотрудников. В результате на место происшествия была вызвана группа быстрого реагирования, которая вывела с территории учреждения злоумышленника.

Теперь сотрудники зоосада планируют проследить за состоянием белых медведей. Представители учреждения напомнили, что кормить животных в зоопарке нельзя, так как это может навредить их здоровью и повлиять на продолжительность жизни.

Ранее неизвестный мужчина пытался отравить животных из Московского зоопарка. Гендиректор учреждения Светлана Акулова сообщила, что таблетки неизвестного происхождения были найдены во время планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером.

На записях с камер видеонаблюдения было видно, как неизвестный бросил таблетки через ограждения. После этого меры безопасности на территории зоосада были усилены. Позднее в учреждении заявили, что семья рысей и амурский леопард не пострадали.

Спустя время был задержан 43-летний житель Москвы. Он рассказал, что бросил животным валерьянку, чтобы "привести их в чувство". СМИ также выяснили, что злоумышленник находился на учете в психоневрологическом диспансере, так как ему поставлен диагноз "шизофрения".

происшествияживотныерегионы

