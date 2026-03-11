Форма поиска по сайту

11 марта, 21:01

Экономика

Срок вступления в силу закона о "российской полке" перенесен на 1 марта 2027 года

Фото: depositphotos/minervastock

Срок вступления в силу закона о "российской полке" перенесен на 1 марта 2027 года. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге РФ.

В ведомстве объяснили, что приняли такое решение, чтобы ретейлеры и маркетплейсы смогли без чрезмерной нагрузки на бизнес-процессы реализовать все требования закона.

Инициатива должна была заработать 1 марта текущего года.

На данный момент закон о "российской полке" готовится к внесению в кабмин. Документ сформирован Минпромторгом для повышения конкурентоспособности отечественных товаров и их продвижения на российском рынке.

Согласно данной инициативе, высота размещения товаров на полках должна составлять 80–160 сантиметров от поверхности пола. Для стимулирования продвижения подобной продукции торговым площадкам будет присваиваться знак "Флагман российской торговли".

При этом в Минэкономразвития России критиковали данный законопроект. По данным СМИ, поводом для недовольства стало определение понятия "российский товар". Под ним предлагалось понимать только ту продукцию, которую произвели в России, а владельцами фабрик при этом являются россияне или белорусы.

Ведомство призвало более четко определить, какие именно товары следует считать отечественными, а также заявили, что такой закон будет противоречить уже существующим актам.

