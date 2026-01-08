Минпромторг назвал возможный срок появления в магазинах "российской полки"

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Минпромторг РФ ожидает вступления в силу закона о "российской полке" в 2026 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Он напомнил, что закон устанавливает для торговли минимальную квоту на отечественные непродовольственные товары. По словам министра, проект согласовали все заинтересованные федеральные органы. В настоящее время он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого документ внесут в правительство РФ.

"Ожидаем, что инициатива вступит в силу в этом году", – цитирует Алиханова ТАСС.

Согласно инициативе, высота размещения товаров на полках должна составлять 80–160 сантиметров от поверхности пола. Для стимулирования продвижения подобной продукции торговым площадкам будет присваиваться знак "Флагман российской торговли".

Ранее в Минэкономразвития выступили с критикой законопроекта о "российской полке". По данным СМИ, поводом для недовольства сотрудников ведомства стало определение понятия "российский товар". Под ним предлагалось понимать только ту продукцию, которую произвели на территории страны, а владельцами фабрик при этом являются россияне или белорусы. В министерстве потребовали более четко определить, какие именно товары следует считать отечественными, а также заявили, что такой закон будет противоречить уже существующим актам.

