Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 08:31

Экономика

Минпромторг назвал возможный срок появления в магазинах "российской полки"

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Минпромторг РФ ожидает вступления в силу закона о "российской полке" в 2026 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Он напомнил, что закон устанавливает для торговли минимальную квоту на отечественные непродовольственные товары. По словам министра, проект согласовали все заинтересованные федеральные органы. В настоящее время он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого документ внесут в правительство РФ.

"Ожидаем, что инициатива вступит в силу в этом году", – цитирует Алиханова ТАСС.

Согласно инициативе, высота размещения товаров на полках должна составлять 80–160 сантиметров от поверхности пола. Для стимулирования продвижения подобной продукции торговым площадкам будет присваиваться знак "Флагман российской торговли".

Ранее в Минэкономразвития выступили с критикой законопроекта о "российской полке". По данным СМИ, поводом для недовольства сотрудников ведомства стало определение понятия "российский товар". Под ним предлагалось понимать только ту продукцию, которую произвели на территории страны, а владельцами фабрик при этом являются россияне или белорусы. В министерстве потребовали более четко определить, какие именно товары следует считать отечественными, а также заявили, что такой закон будет противоречить уже существующим актам.

Читайте также


экономика

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика