Фото: ТАСС/Олег Елков

В РФ могут появиться полки с российскими непродовольственными товарами. Это следует из законопроекта Минпромторга России, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласна инициативе, субъекты, осуществляющие торговую деятельность, обязаны организовать в зале каждого торгового объекта полку с национальными непродовольственными товарами.

Высота размещения товаров на полках должна составлять 80–160 сантиметров от поверхности пола. Минимальная доля непродовольственных национальных товаров, их перечень, порядок установления минимальной доли и подтверждения соответствия товаров критериям непродовольственных национальных товаров устанавливается правительством РФ.

Для стимулирования продвижения подобной продукции торговым площадкам присваивается знак "Флагман российской торговли".

Законопроект может вступить в силу 1 марта 2026 года.

Ранее в Минэкономразвития выступали с критикой законопроекта о "российской полке". По данным СМИ, поводом для недовольства сотрудников ведомства стало определение понятия "российский товар". Под ним предлагалось понимать только ту продукцию, которую произвели на территории страны, а владельцами фабрик при этом являются россияне или белорусы. В министерстве потребовали более четко определить, какие именно товары следует считать отечественными, а также заявили, что такой закон будет противоречить уже существующим актам.