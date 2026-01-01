Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд автобусных маршрутов в Отрадном изменится в январе, рассказали в столичном Дептрансе.

Вместо маршрута № 134 заработает маршрут № 534, при этом он продлевается по Юрловскому проезду до метро "Бибирево". Кроме того, вместо маршрута № 23 появится маршрут № 573. Автобусы пройдут по Юрловскому проезду до станции "Бибирево", вместо ЖК "Юрлово".

Помимо этого, автобусы ночного рейса н9 пойдут по улице Римского-Корсакова и Юрловскому проезду вместо Алтуфьевского шоссе.

Ранее сообщалось, что еще 12 автобусных маршрутов соединят Москву с ближайшим пригородом. Их запустят в городские округа Одинцовский, Химки, Красногорск и Долгопрудный. Стоимость проезда будет максимально приближена к маршрутам пригородных перевозчиков.

