01 января, 09:14Транспорт
Ряд автобусных маршрутов в Отрадном изменится в январе
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ряд автобусных маршрутов в Отрадном изменится в январе, рассказали в столичном Дептрансе.
Вместо маршрута № 134 заработает маршрут № 534, при этом он продлевается по Юрловскому проезду до метро "Бибирево". Кроме того, вместо маршрута № 23 появится маршрут № 573. Автобусы пройдут по Юрловскому проезду до станции "Бибирево", вместо ЖК "Юрлово".
Помимо этого, автобусы ночного рейса н9 пойдут по улице Римского-Корсакова и Юрловскому проезду вместо Алтуфьевского шоссе.
Ранее сообщалось, что еще 12 автобусных маршрутов соединят Москву с ближайшим пригородом. Их запустят в городские округа Одинцовский, Химки, Красногорск и Долгопрудный. Стоимость проезда будет максимально приближена к маршрутам пригородных перевозчиков.