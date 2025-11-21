Время поездок сокращено на 40 маршрутах наземного транспорта Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Время поездок сократилось на 40 маршрутах наземного транспорта Москвы с начала года, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Специалисты проанализировали пассажиропоток на более чем 11 тысячах остановок во всех округах города для оценки их востребованности у жителей. По результатам анализа были отобраны 300 малозагруженных остановочных павильонов для перевода их в режим "по требованию". Затем было скорректировано расписание движения.

Служба управления наземным транспортом также увеличила выпуск подвижного состава на 88 направлениях, где вырос пассажиропоток. Это позволило сократить интервалы в среднем на 10%, в том числе на популярных маршрутах м59, 171 и 736.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать комфорт и надежность поездок на городском транспорте", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что в декабре запустят 12 новых автобусных маршрутов. Они свяжут столицу с ближайшими подмосковными городами. Перевозки будут осуществляться современными автобусами, соответствующими стандартам московского транспорта.