Новый электробусный маршрут заработает в Раменках с 22 ноября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы 22 ноября выйдут на новый маршрут № 202 в столичном районе Раменки. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По рабочим дням на маршруте будут работать пять современных электробусов российского производства. Средний интервал в самое востребованное время составит около 20 минут", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Он рассказал, что новый маршрут удалось запустить благодаря развитию улично-дорожной сети в районе. Была продлена Мосфильмовская улица, построена улица Василия Ланового, а также мост через реку Раменку.

Электробусы будут ездить от станции метро "Ломоносовский проспект" до "Аминьевской" и одноименной станции МЦД-4. Маршрут пройдет через Ломоносовский проспект, Мосфильмовскую улицу, мост через реку Раменку, улицу Василия Ланового и улицу Лобачевского.

Ранее у кластера "Ломоносов" заработала разворотная площадка для электробусов, на которой установили шесть ультрабыстрых зарядных станций. Заряжаться там смогут все модели электробусов и при любых погодных условиях.

