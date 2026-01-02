Форма поиска по сайту

02 января, 20:35

Происшествия

Минобороны РФ опровергло информацию об ударе ВС РФ по Харькову

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Информация о якобы нанесении удара Вооруженными силами (ВС) России по Харькову в пятницу, 2 января, не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова", – заявило министерство.

По данным Минобороны, анализ видеоматериалов, опубликованных украинскими информационными ресурсами, указывает, что эпицентром взрыва стал торговый центр "Персона" по адресу улица Олеся Гончара, 2.

На опубликованных кадрах видно сильное задымление в здании, зафиксированное еще до взрыва. В ведомстве отмечают, что это, вероятно, свидетельствует о детонации боеприпасов, хранившихся там Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Также в министерстве подчеркнули, что заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову направлены на отвлечение внимания международной общественности от совершенного ВСУ теракта в селе Хорлы Херсонской области.

ВСУ атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. Погибли 28 человек, в их числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних, один из которых находится в критическом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в регионе днями траура. Кроме того, родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Жители Украины, по словам губернатора региона Владимира Сальдо, сопереживают пострадавшим и скорбят по погибшим в результате теракта. Он добавил, что украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от киевских властей.

происшествиярегионы

