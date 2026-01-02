Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 17:34

Происшествия

Сальдо заявил, что личности 13 погибших при ударе ВСУ по Хорлам установлены

Фото: РИА Новости/Сергей Мирный

Следователи установили личности 13 погибших при ударе украинских военных по кафе и гостинице в селе Хорлы, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в настоящее время эксперты продолжают идентификацию тел жертв теракта.

"Большая часть там были местные жители, и из районного центра Каланчак – оттуда тоже люди приехали. Пока не известны гости, которые приехали туда", – сказал Сальдо в эфире "Соловьев LIVE".

Он добавил, что среди людей, находившихся в кафе в Хорлах, находился гражданин Сербии. По данным медиков, он обратился в Скадовскую больницу с легкими осколочными ранениями.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), в свою очередь, призвали провести "оперативное, беспристрастное и эффективное" расследование обстоятельств удара по Хорлам.

"Мы встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года на Хорлы в Херсонской области, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права", – заявило управление в соцсети Х.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. Погибли 28 человек, двое из которых – дети. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в регионе днями траура.

Позднее стало известно о старте приема документов для оформления единоразовой выплаты пострадавшим. Уточнялось, что компенсации в размере от 250 до 750 тысяч рублей могут получить граждане, получившие ранения, контузии или инвалидность. Родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика