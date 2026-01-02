Сальдо заявил, что личности 13 погибших при ударе ВСУ по Хорлам установлены

Фото: РИА Новости/Сергей Мирный

Следователи установили личности 13 погибших при ударе украинских военных по кафе и гостинице в селе Хорлы, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в настоящее время эксперты продолжают идентификацию тел жертв теракта.

"Большая часть там были местные жители, и из районного центра Каланчак – оттуда тоже люди приехали. Пока не известны гости, которые приехали туда", – сказал Сальдо в эфире "Соловьев LIVE".

Он добавил, что среди людей, находившихся в кафе в Хорлах, находился гражданин Сербии. По данным медиков, он обратился в Скадовскую больницу с легкими осколочными ранениями.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), в свою очередь, призвали провести "оперативное, беспристрастное и эффективное" расследование обстоятельств удара по Хорлам.

"Мы встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года на Хорлы в Херсонской области, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права", – заявило управление в соцсети Х.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. Погибли 28 человек, двое из которых – дети. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в регионе днями траура.

Позднее стало известно о старте приема документов для оформления единоразовой выплаты пострадавшим. Уточнялось, что компенсации в размере от 250 до 750 тысяч рублей могут получить граждане, получившие ранения, контузии или инвалидность. Родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.