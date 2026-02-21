ФСБ сообщила об использовании Киевом данных из Telegram в военных целях

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

ВСУ и украинские спецслужбы имеют возможность получать информацию из мессенджера Telegram в кратчайшие сроки и использовать ее в военных целях. Об этом сообщает РИА Новости на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, применение платформы российскими военными в зоне проведения спецоперации не раз создавало угрозу жизни.

"В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих", – говорится в сообщении.

С 10 февраля в России наблюдается замедление работы Telegram. Роскомнадзор объяснил это несоблюдением законодательства. В свою очередь, Минцифры уточнило, что платформа проигнорировала примерно 150 тысяч запросов на удаление незаконного контента.

При этом, по данным РКН, Telegram системно создает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные российских граждан.

Вместе с тем СМИ писали, что полная блокировка мессенджера может наступить 1 апреля. По словам зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, Telegram дали полтора месяца на выполнение требований ведомства.

