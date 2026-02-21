Собянин рассказал о профилактике Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду накануне Дня защитника Отечества. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. С тех пор специалисты газового хозяйства столицы с особой заботой поддерживают техническое состояние конструкции горелки негасимого пламени", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, осмотр проводится каждый день, а профилактика – раз в месяц и перед важными государственными праздниками. Горелка оснащена системой трехкратного резервирования.

В период работ специалисты проверяют и чистят конструктивные элементы, меняют запальники и убирают сажу. Огонь переносят на временную горелку при помощи копии исторического факела. Оригинальный факел представлен на выставке исторических экспонатов в инженерном центре АО "Мосгаз".

Обслуживание Вечного огня Собянин назвал работой повышенной сложности, поэтому ее проводят специалисты с большим опытом и высшей профессиональной квалификацией.

Тем временем культурные площадки Москвы подготовили программу ко Дню защитника Отечества. Всего в городе пройдут более 200 мероприятий. Например, в кинопарке "Москино" в понедельник, 23 февраля, с 12:00 до 18:00 пройдет тематический квест "Почтальон Победы". Также на площадке "Дальневосточный город" можно будет увидеть военные реконструкции, посвященные сражениям периода Первой мировой войны.

