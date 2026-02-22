Фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko

Соединенные Штаты якобы рассматривают вариант возобновления поставок российского газа в Европу через "Северный поток" под собственным управлением. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в настоящее время ведутся переговоры о потенциальном запуске трубопроводов. Вашингтон таким образом преследует цель усилить собственный контроль над энергетическими активами в регионе.

Эту информацию подтверждает издание Le Monde diplomatique. Французское агентство отмечает, что контакты по данному вопросу ведутся в формате "закулисной дипломатии", вдали от официальных институтов и общественности.

При этом ранее заявления России о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток" остались без какой-либо реакции со стороны Германии. Как отметил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский российская сторона "не собирается никого уговаривать".

По словам дипломата, Москва не видит перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Берлином.