21 февраля, 15:42

Мэр Москвы

Собянин принял решение об установке около 550 зарядных станций для электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город заключит 11 долгосрочных государственных контрактов на оказание услуг по установке и обслуживанию быстрых зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Правительство Москвы возьмет на себя устройство готовых точек для размещения ЭЗС на уличных и городских парковках со шлагбаумом в разных частях города. А операторы займутся установкой, эксплуатацией и обслуживанием ЭЗС в течение семи лет", – написал он.

С 2015 года количество электромобилей выросло более чем в 150 раз. В настоящее время их число составляет 40,4 тысячи единиц. Эксперты считают, что к 2030 году парк электромобилей может увеличиться еще в 8 раз, до 320 тысяч.

В парке ГУП "Мосгортранс" присутствует почти 3 тысячи российских электробусов. Они курсируют на 270 маршрутах и ежедневно перевозят более 1 миллиона пассажиров.

В связи с этим, как указал Собянин, столичное правительство должно расширить зарядную инфраструктуру, благодаря чему водители получат доступ к необходимой энергии в разных точках Москвы.

В рамках долгосрочных контрактов на установку и обслуживание ЭЗС город предоставит готовые точки для размещения станций. Операторы должны будут установить, эксплуатировать и обслуживать их в течение 7 лет.

"В этом году рассчитываем установить около 550 быстрых зарядных станций. Чтобы обеспечить конкуренцию операторов, по одному госконтракту предусмотрена установка не более 50 ЭЗС", – написал мэр столицы.

Ранее в Москве открыли второй городской зарядный комплекс для электромобилей. Он работает на перехватывающей парковке "Московского паркинга" недалеко от станции МЦК Измайлово. Там доступны 18 быстрых зарядных станций проекта "Энергия Москвы" мощностью до 160 кВт.

В Москве начали тестировать новый электробус с технологией ночной зарядки

мэр Москвытранспортгород

