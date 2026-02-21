Фото: Москва 24/Никита Симонов

Попытки превратить серьезный процесс в шоу приводят к дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос, почему переговорам по Украине важен решим тишины.

Захарова напомнила, что весной и летом 2025 года между РФ и Украиной возобновились переговоры. Тогда мир с воодушевлением воспринял новость об этом, но вместо конструктивной работы начался перфоманс со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.

"Сначала прилетел в Турцию, потом сказал, что его не устраивает масштаб, состав, уровень российской делегации, начал обзываться, потом говорить, что переговоров не будет, потом – что будет, и так далее", – заявила Захарова в интервью ТАСС.

Тогда было потрачено немало времени, что направить ситуацию в нужное русло. Таким образом люди, следившие за ситуацией, были просто дезинформированы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы нет завышенных ожиданий в контексте переговорного процесса по Украине. Он напоминал, про процесс не только сложный, но еще и растянут по времени. При этом Россия и Украина еще далеки от решения вопросов, которые касаются территорий, указывала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

