Новости

Новости

21 февраля, 12:10

Культура

Сергунина: сервис "Вместе с культурой" объединил площадки почти в 130 районах Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сервис аренды городских пространств "Вместе с культурой" начал работать на mos.ru в феврале 2021 года. За это время он объединил площадки в 127 районах Москвы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Проект позволяет всем желающим найти удобные помещения для проведения различных мероприятий, включая семинары, тренинги, конференции, литературные чтения, выставки, квесты и детские праздники.

"За пять лет москвичи провели с помощью сервиса больше 66 тысяч мероприятий. Среди самых популярных форматов в прошлом году – мастер-классы, деловые и творческие встречи, репетиции концертов и лекции", – отметила вице-мэр.

Она также обратила внимание на 10-процентное увеличение спроса на аренду культурных пространств в 2025 году.

Всего на платформе представлено свыше 1,7 тысячи локаций в библиотеках, музеях и других учреждениях. Среди самых востребованных мест у жителей столицы оказался лекторий Центральной городской молодежной библиотеки имени М. А. Светлова. Помещение, оснащенное необходимым оборудованием, включая проектор, экран, музыкальный микшерный пульт и акустическую систему, вмещает до 50 человек.

Не меньшей популярностью пользуются Тургеневская гостиная в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева, театральная гостиная Дома Гоголя и концертный зал в Доме А. Ф. Лосева.

Как отметили в департаменте информационных технологий, с момента запуска сервиса у него сформировалась постоянная аудитория. Согласно статистике, каждый второй арендатор пользуется сервисом повторно, поскольку для бронирования локации достаточно подать онлайн-заявку, которая рассматривается в течение четырех дней.

Ранее стало известно, что библиотеки и культурные центры Москвы в 2025 году приняли 13,3 миллиона человек. Всего в минувшем году учреждения провели больше 64 тысяч мероприятий.

Например, 12 тысяч горожан смогли посетить летнюю библиотеку в музее-заповеднике "Коломенское" – там можно было почитать в уютной обстановке с видом на Москву-реку, а также принять участие в презентации книг и мастер-классах по актерскому мастерству.

